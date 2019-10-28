لكل اسم حكاية.. مسجد العوام شاهد على كرامات شخص وجد طافيا على شاطئ البحر

يعد مسجد "العوام"، من أشهر المساجد بمدينة مرسي مطروح والذي يقع على الكورنيش وتم بناؤه منذ 50 عاما في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.



وشهد المسجد زيارات متعددة لرؤساء دول وشخصيات سياسية شهيرة زاره الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والسودانى جعفر النميرى، وعايدى أمين رئيس أوغندا ومعمر القذافى الرئيس الليبى السابق وكذلك الرئيسين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، بالإضافة إلى عدد من السفراء والوزراء والمحافظين.



قصة تسمية المسجد

يقع مسجد العوام بمنطقة البوسيت امام شاطئ والذي سمي بشاطئ العوام نسبة الي المسجد

وترجع قصة تسمية مسجد العوام يهذا الاسم الي ما قبل بناء المسجد حيث كان مقبرة صغيرة، دُفن فيها جثمان شخص أطلق عليه أهالي مطروح اسم العوام ظنا منهم أنه صاحب كرامات ومن الأولياء الصالحين بعد أن عثروا عليه طافيا فوق مياه البحر بنفس الشاطئ ولم يأكل جسده السمك ولم تغير من ملامحه مياه البحر المالحة وهو ميت وكان هذا في عهد الملك فؤاد الأول.



بعد ذلك قام فؤاد المهداوى، مدير الصحراء الغربية قبل أن تسمى محافظة مطروح والتي تضم الوادى الجديد والواحات ببناء ضريح ومقام بمسجد لـ" العوام" ونقل جثمانه فيه ودفن للمرة الثانية وقيل السبب إن العوام أتى للمهداوى في المنام وطلب منه بناء الضريح.



وفى عام 1969 بنى جامع العوام على شكله وموقعه الحالى في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ونقل الجثمان للمرة الثالثة والأخيرة ليصبح أهم وأشهر معالم محافظة مطروح..



بناء المسجد

قامت شركة حسن علام، بتشييد المسجد عام 1969 على طراز معمارى فريد في النقوش والبناء، حيث القبة الضخمة وسط مئذنتين شاهقتين، وبنى سقفه المطعم بنقوش الإسلامية للعصر الفاطمى على ارتفاع 10 أمتار .



ويؤكد باسط منيسي من اهلي مطروح ان اللجنة المسئولة عن إتمام عملية نقل جثمان العوام في المرة الاخيرة أوضحوا ان الجثمان لشخص يبلغ 183 سم، كما انهم لاحظوا وقتها أن الجثمان تنبعث منه وتسبقه رائحة مسك طيبة.



وأضاف أن الأهالي يرددون عدة حكايات شفاهية حوله ، فيقولون إنه رجل تقى من المغرب اسمه محمد العوام مات وهو عائد من رحلة بحرية للحج وتم إلقاؤه في البحر ورماه التيار على شواطئ مطروح.



وهناك رواية أخرى كشف عنها حفيد العوام والذي أتى بمخطوطة أثرية كشفت عن هوية العوام وقصته.



وان العوام هو جده الخامس وأنه من نسل الأشراف. ويدعي "الشارف عبدالله الشارف الإدريسى" ليبي الجنسية.



وقدم الشيخ مخطوطة كتبت بالخط العربى القديم تعرف "العوام" بأنه هو " العربى بن محمد بن عبد القادر بن أحمد إلى آخر النسب المنتهى بسيدنا على بن أبى طالب وفاطمة الزهراء رضى الله عنهما، وأنه لقب بـ " الأطرش وأبى البحار "وولد في ولاية" مستغانم "بالجزائر.



ويحكى حفيد العوام قصته الحقيقية أو كراماته، فيقول إن السيد العربى الأطرش رجل تقى وولى صالح كان مسافرا إلى الحجاز لأداء فريضة الحج برفقة ثلاثة من أبناء أخيه وبعض الحجاج المغاربة عن طريق البحر وأثناء عودته وافته المنية وتوفى ولكن لم يبلغ أقاربه ربان السفينة بوفاته لحرصهم على دفنه في أرضه ولكن الحجاج المغاربة أبلغوه فأمر الربان بإلقاء الجثمان في البحر حسب المتبع ورفض أقاربه ذلك فاشتد الأمر بين الربان وأقارب السيد العربى إلى أن رأى كلا منهم رؤيا على حدة يأمره فيها عمه بأن يلقوه في البحر فأبلغوا الربان أن يتخذ الإجراءات المطلوبة وبعد صلاة الجنازة ألقى الجثمان في البحر ولاحظ الجميع أن الجثمان يسير بمحاذاة السفينة لمدة يومين .



وعرفوا بعد ذلك انه استقر الجثمان شمال مرسي مطروح إلى أن عثر عليه السكان بالمنطقة في كفنه وعلموا أنه من الصالحين ودفنوه".





مولد العوام

استمر اقامة مولد العوام لمدة ثلاثين عام الا ان تم إلغاؤه بدعوى من التيار السلفي بمطروح والذي دعي الاهالي الي ترك ذلك الامر وعدم اقامة مولد العوام لحرمانيته.