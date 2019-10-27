ورشة عمل للعاملين بوحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات لتلافى سلبيات حصر وإدارة أملاك الدولة

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة،ورشة عمل لـ 230 موظف من العاملين بالمراكز التكنولوجية عن وحدة المتغيرات المكانية فى المحافظات وستنفذ خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة.





وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية هذه الورشة فى ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات فى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها فى المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.





وتركز الورشة على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الايجابيات وتلافى السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية وأيضا بمنظومة الأملاك وبروتوكول حصر وادارة أملاك الدولة ومعوقات العمل فى وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميدانى وآليات التنسيق مع الشركاء .





كما تناقش الورشة آليات دعم المحافظات فى تنفيذ الإزالات والمنظومة الإلكترونية لميكنة دورة العمل ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها وآلية التعامل مع جهات الولاية وأليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة.



