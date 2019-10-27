خبيران في جراحة المخ والأعصاب والمسالك بمستشفى مصر الجديدة والجلاء العسكري

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، الدكتور سورين نيكولا الديا، خبير جراحة المخ والأعصاب بمستشفى روتشيلد لجراحات ومناظير قاع الجمجمة بفرنسا، خلال الفترة من 15 وحتى 23 نوفمبر المقبل.



كما يستضيف مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة، الأستاذ الدكتور منير حنا، خبير جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى كورنيل بنيويورك، فى الفترة من 16 وحتى 28 نوفمبر القادم.



وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يوميًا عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

