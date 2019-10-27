جوائز مالية وعينية.. دورات لإعلان الوادي الجديد خالية من الأمية

بدأ فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، الأحد، في تنفيذ دورة امتحانية للراغبين فى الحصول على شهادات محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك لإعلان الوادي الجديد خالية من الأمية.



أكد علاء مطعني مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الوادى الجديد، بدء تلقى طلبات الراغبين من شباب الخريجين والراغبين فى فتح محو الأمية خلال الفترة الحالية، بمراكز المحافظة الخمسة وقراها تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بالعمل على محو أمية أكبر عدد من المواطنين لتصبح المحافظة خالية من الأمية.



وأضاف أنه سيجرى تكريم المتميزين من الشباب الذى نجحوا فى محو أمية أكبر عدد من المواطنين، بإشراف محافظ الإقليم، من خلال منحهم حوافز وجوائز مالية وعينية.

