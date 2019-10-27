تركوا الفصول.. طلاب المدارس في العراق يشاركون المتظاهرين في الاحتجاجات

تظاهر المئات من طلاب المدارس بمختلف مراحلها بالعراق صباح اليوم، الأحد، في منطقة حي الخضراء والعامرية والمنصور في العاصمة بغداد.



وفي مشهد غير مسبوق لدعم مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير، خرج الطلاب لدعم هؤلاء الذين سقطوا الجمعة الماضي قتلى وجرحى برصاص قاتل.



وقال شهود عيان إن الطلبة حملوا حقائبهم الدراسية وأعلام العراق، فيما سارت سيارات القوات الأمنية بجانب المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات لدعم مطالب المتظاهرين في بغداد والمحافظات واستنكار سقوط ضحايا ومصابين.



وحسب الشهود، طافت مظاهرات مماثلة لطلبة الجامعات العراقية الحكومية والأهلية في مناطق متفرقة من بغداد لتأييد مطالب المتظاهرين حاملين أعلام العراق.



وما زال المئات من المتظاهرين يعتصمون في مكان تحت نصب الحرية في ظل إجراءات أمنية مشددة، وأدت عملية إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد إلى حصول حالات زحام شديد للسيارات عند الساعات الأولى لبدء الدوام الرسمي.

