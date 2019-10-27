وزير البترول: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار القطاع النفطي الليبي

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط الليبى ، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول والغاز ومشاركة شركات البترول المصرية العاملة في مجال تنفيذ وتصميم وصيانة المشروعات في عمليات إعادة إعمار القطاع النفطي الليبى.





وأكد الملا ،مساندة مصر ودعمها الجهود الليبية لاستعادة قدرات صناعة البترول في اطار التعاون الدائم والمستمر وعلاقات الجوار والتآخى التى تجمع البلدين الشقيقين مشيرا الى استعداد قطاع البترول المصرى من خلال شركاته المتخصصة بالمساهمة الفاعلة في إعادة اعمار وتأهيل البنية التحتية للبترول والغاز في ليبيا.





وأضاف أن شركات قطاع البترول جاهزة للمشاركة في المشروعات التي يحتاجها الجانب الليبى وتقديم كافة الخبرات الفنية والاستشارات الهندسية بما يساعد ليبيا على تحقيق أهدافها لاستعادة قدرات الإنتاج وكفاءة التشغيل.



