Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير البترول: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار القطاع النفطي الليبي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:56 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
Advertisements
مايكل عياد
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط الليبى ، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول والغاز ومشاركة شركات البترول المصرية العاملة في مجال تنفيذ وتصميم وصيانة المشروعات في عمليات إعادة إعمار القطاع النفطي الليبى.

وأكد الملا ،مساندة مصر ودعمها الجهود الليبية لاستعادة قدرات صناعة البترول في اطار التعاون الدائم والمستمر وعلاقات الجوار والتآخى التى تجمع البلدين الشقيقين مشيرا الى استعداد قطاع البترول المصرى من خلال شركاته المتخصصة بالمساهمة الفاعلة في إعادة اعمار وتأهيل البنية التحتية للبترول والغاز في ليبيا. 

وأضاف أن شركات قطاع البترول جاهزة للمشاركة في المشروعات التي يحتاجها الجانب الليبى وتقديم كافة الخبرات الفنية والاستشارات الهندسية بما يساعد ليبيا على تحقيق أهدافها لاستعادة قدرات الإنتاج وكفاءة التشغيل.

من جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط الليبى تطلع ليبيا الى مشاركة شركات البترول المصرية في مختلف التخصصات في تأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي الليبي ورغبتها في الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في تصميم المشروعات وتنفيذ الأعمال المدنية والإنشاءات وصيانة المنشآت النفطية ، مثنيا على كفاءة الشركات البترولية المصرية في هذا المجال والمعروفة بسمعتها المتميزة في تنفيذ المشروعات في الدول العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير البترول يتفقد موقع إنتاج بدر 3 بالصحراء الغربية.. صور

وزير البترول: نستهدف إنتاج 700 ألف برميل زيت خام يوميًا العام الجاري

وزير البترول: القطاع تبني استراتيجية في 5 سنوات حققت استثمارات بـ 30 مليار دولار

ترشيحاتنا

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-10- 2019

باللوائح والقوانين .. انتصارات مجلس الخطيب ونجاحه في إدارة الأزمات

يا خرابة البيوت.. متصلة تشن هجوما لاذعا على دعاء صلاح ورضوى الشربيني

شاهد.. لحظة دخول المتهم محمد راجح لثاني جلسات محاكمته في قتل البنا

لو سيارتك غاصت في مياه الأمطار.. ماذا تفعل؟

نيوزويك تكشف تفاصيل المعركة الأخيرة لـ أبو بكر البغدادي ومقتل زوجتيه

Advertisements

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

حب حياتى .. نورهان تنشر صورة مع ابنها معاذ

أول فيديو لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبوبكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

وصول راجح المتهم الرئيسي و3 آخرين في مقتل البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء ثاني جلسات المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الأرصاد السعودية تحذر دول بحر العرب.. إعصار كيار يتحول إلى مدمر

بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها

رئيس مدينة الخصوص يمسك مكنسة ويشارك العمال في تنظيف الشوارع.. صور