وزير البترول: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار القطاع النفطي الليبي

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط الليبى ، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول والغاز ومشاركة شركات البترول المصرية العاملة في مجال تنفيذ وتصميم وصيانة المشروعات في عمليات إعادة إعمار القطاع النفطي الليبى.
وأكد الملا ،مساندة مصر ودعمها الجهود الليبية لاستعادة قدرات صناعة البترول في اطار التعاون الدائم والمستمر وعلاقات الجوار والتآخى التى تجمع البلدين الشقيقين مشيرا الى استعداد قطاع البترول المصرى من خلال شركاته المتخصصة بالمساهمة الفاعلة في إعادة اعمار وتأهيل البنية التحتية للبترول والغاز في ليبيا.
وأضاف أن شركات قطاع البترول جاهزة للمشاركة في المشروعات التي يحتاجها الجانب الليبى وتقديم كافة الخبرات الفنية والاستشارات الهندسية بما يساعد ليبيا على تحقيق أهدافها لاستعادة قدرات الإنتاج وكفاءة التشغيل.
من جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط الليبى تطلع ليبيا الى مشاركة شركات البترول المصرية في مختلف التخصصات في تأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي الليبي ورغبتها في الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في تصميم المشروعات وتنفيذ الأعمال المدنية والإنشاءات وصيانة المنشآت النفطية ، مثنيا على كفاءة الشركات البترولية المصرية في هذا المجال والمعروفة بسمعتها المتميزة في تنفيذ المشروعات في الدول العربية.