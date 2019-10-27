المحامين العرب يدعو لمقاضاة تركيا أمام المحاكم الدولية لعدوانها على سوريا

أدان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، برئاسة سامح عاشور، العدوان التركي على الأراضي السورية ، ووصفه بـ"العدوان الصارخ" على دولة عربية ذات سيادة، مما يعد خرقًا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة ، وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بالحفاظ على وحدة استقلال الدول، معلنًا دعمه الكامل لسوريا في دفاعها المشروع عن أراضيها في مواجهة هذا العدوان.



ودعا المكتب الدائم – في توصياته الصادرة اليوم "الأحد"، الجامعة العربية بإعادة سوريا لمقعدها بمجلس الجامعة العربية، لتمارس دورها الطبيعي في مواجهة التحديات الخارجية التي تتعرض لها الأمة العربية، وكذلك تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، تأكيدًا لوحدة الأمة ، وحفاظًا على استقلالها ووجودها.



كما طالب المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة العدوان التركي ، باعتباره جريمة دولية، لمخالفة قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومخالفة كل القرارات الدولية ذات الصلة، مما يلزم كافة الدول الأعضاء التصدي له بكافة الوسائل ، بما فيها تطبيق "الباب السابع " من ميثاق الأمم المتحدة.



وناشد اتحاد المحامين العرب - في توصياته - كافة الدول العربية ، والدول المحبة للسلام، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع تركيا، وطرد السفراء الأتراك من العواصم العربية ، حتى جلاء القوات التركية من الشمال السوري.



كما أدان الاتحاد، كل المحاولات التي تمارسها تركيا وحلفاؤها في دعم الجماعات الإرهابية بالأموال والسلاح ، وفتح الحدود التركية أمامهم لاختراق الحدود السورية للقيام بالعمليات الإرهابية، مطالبًا بمقاطعة البضائع التركية ، ووقف كافة الرحلات السياحية وغيرها إلى تركيا، ووقف التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية.



ودعا المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب - في توصياته - إلى مقاضاة تركيا ، ورئيسها ، أمام المحاكم الدولية ، والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الأضرار، والعمل على تحريك دعوى بحق الرئيس التركي أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد سوريا وشعبها.



وأوصى اتحاد المحامين العرب، كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية بإدانة العدوان التركي ، وتنظيم مؤتمر دولي لفضح العدوان في حدود القانوني الدولي والمواثيق الدولية، داعيًا منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية، والتصدي له بكافة السبل الدبلوماسية والقانونية.



وكان اتحاد المحامين العرب، برئاسة سامح عاشور ، رئيس الاتحاد ، ونقيب المحامين، قد عقد اجتماعًا لمكتبه الدائم في دورة طارئة على مدار يومين تحت شعار "لا للعدوان التركي على الأراضي العربية السورية"، بحضور بسام درويش ، السفير السوري بالقاهرة، وعبد العزيز جاويش ، الأمين العام المساعد للاتحاد ، نيابة عن نقابة المحامين السورية.

