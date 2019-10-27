بنك الإسكندرية يطلق برنامجا لمسرعات الأعمال بالشرق الأوسط

ساهم بنك الإسكندرية، في اطلاق برنامج مسرعات أعمال التكنولوجيا المالية لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع احدي شركات ريادة الأعمال.



وشارك البنك -بحسب بيان الأحد- بفعاليات توزيع الجوائز علي برامج مسرعات الأعمال خلال مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية 2019، والتي تركز علي ملف الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال.



وأشار البنك إلي فوز احدي البرامج «FinTech Cairo»،التي يرعاها بأفضل مسرع للنمو في مجال التكنولوجيا المالية علي مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



كان بنك الاسكندرية سبق له توقيع بروتوكول مع بعض شركات ريادة الأعمال توفير بيئة أفضل لمساعدة رواد الأعمال في النمو بمجال التكنولوجيا المالية.