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رياضة

محمد بركات يحسم الجدل حول أزمة شارة كابتن منتخب مصر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:17 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
كشف محمد بركات، مدير المنتخب الأول لكرة القدم، حقيقة وجود خلافات حول شارة كابتن المنتخب خلال تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 المقبلة.

وأكد محمد بركات، في تصريحات تليفزيونية، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب لم يطرح هذا الأمر من الأساس، حيث إنه يفكر فقط في الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن الجولة الأولى والثانية للتصفيات.

وأضاف محمد بركات، أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب نجم عالمي و واحد من أفضل لاعبي العالم و لكن أحمد فتحي نجم الاهلي قدم الكثير للمنتخب وساهم في تتويج المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية لـ ثلاث مرات متتالية.

وتابع محمد بركات، أن ما يثار هدفه زعزعة استقرار المنتخب قبل الأجندة الدولية المقبلة، مشددا على أن البدري سيرى التصرف الأنسب ويقوم به.

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