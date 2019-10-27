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رياضة

بعد الفوز فى تنزانيا.. موعد مباراة العودة بين بيراميدز ويانج أفريكانز بالكونفدرالية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:29 م
بيراميدز ويانج افريكانز
بيراميدز ويانج افريكانز
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عمرو ابوبكر
تغلب فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز على يانج افريكانز بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب الوطني فى ذهاب الدور الـ32 ملحق بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز فريق يانج أفريكانز في مصر يوم الأحد المقبل في مباراة الإياب، لحسم المتأهل الى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك بجانب بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية فريق المصري البورسعيدي، ويسير الفريقين بشكل جيد حتى الآن، بعدما المصري تغلب على منافسه كوتي ادور برباعية نظيفة اليوم.
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