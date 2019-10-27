البغدادي صناعة أردوغان.. السلطان يعلق على مقتل زعيم داعش بعد الإحراج الأمريكي

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، وذلك بعدما أحرج المسئولون الأمريكيون أنقرة.



وقال أردوغان على تويتر:"قتل زعيم داعش يمثل نقطة تحول في معرتنا المشتركة ضد الإرهاب. ستواصل تركيا دعم جهود مكافحة الإرهاب، كما فعلت في الماضي".



وأضاف في تغريدة أخرى:"بعد أن دفعت الثمن الأغلى في الحرب ضد في الحرب ضد داعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وغيرها من المنظمات الإرهابية، فإن تركيا ترحب بهذا التطور".



وكشف مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن واشنطن لم تبلغ تركيا بموعد العملية العسكرية التي قتل على إثرها البغدادي. ما يعد إحراجا كبيرا لتركيا، واتهاما ضمنيا لها بالتعاون مع داعش.



وتزامن ذلك في اجتياح هاشتاج #البغدادي_صناعه_اردوغان لموقع تويتر، حيث ذكر رواد الموقع العديد من المناسبات التي فضحت تعاون تركيا في داعش، خاصة وأن عملية استهداف البغدادي كشف عن أنه كان يخبئ بالقرب من الحدود التركية.



وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة تحارب قوات سوريا الديمقراطية ذت الأغلبية الكردية، والتي كان لها دور محوري في عملية مواجهة داعش.

