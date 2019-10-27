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رياضة

الدوري السعودي.. الاتحاد يتأخر أمام أبها 0-1 في الشوط الأول.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:31 م
الاتحاد وأبها
الاتحاد وأبها
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي اتحاد جدة وأبها بتقدم الاخير بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من "دوري كأس محمد بن سلمان " ، الدوري السعودي.

سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن ، كريم العواضي ، لاعب نادي أبها في الدقيقة 22 برأسية رائعة من ضربة ركنية لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبها بهدف نظيف.

يذكر أن الإتحاد يحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل أبها المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.
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