الدوري السعودي.. الاتحاد يتأخر أمام أبها 0-1 في الشوط الأول.. فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي اتحاد جدة وأبها بتقدم الاخير بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما الآن ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من "دوري كأس محمد بن سلمان " ، الدوري السعودي.



سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن ، كريم العواضي ، لاعب نادي أبها في الدقيقة 22 برأسية رائعة من ضربة ركنية لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبها بهدف نظيف.



يذكر أن الإتحاد يحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل أبها المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.