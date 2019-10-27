بالأسماء.. ننشر التشكيل النهائي لقائمة محمد عبد المحسن في انتخابات نادي القضاة

أعلن المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادي الحالي، قائمته الانتخابية التي سيخوض بها انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.



وتضم القائمة على مقعد المتقاعدين، المستشار أبوالمجد عيسى، رئيس محكمة الإستئناف الأسبق.



فيما جاء على مقاعد المستشارين، كلا من المستشارين، أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف، وطارق أبوزيد رئيس محكمة الإستئناف، ورضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض، وحازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف.



وعلى مقعد رؤساء المحاكم والقضاة، ترشح كلا من المستشارين، حمدى عبدالتواب رئيس المحكمة، وشادى خليفة رئيس المحكمة، وأحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، وكريم الزقرد رئيس المحكمة، ومحمد بهاء جمال الدين قاضى.



فيما ترشح على مقاعد النيابة العامة، كلا من المستشارين، أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض، ومحمود الميرغنى المحامي العام بنيابة النقض، وحازم أبوسديرة المحام العام بنيابة النقض، ومحمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة، ومحمد فاروق وكيل النائب العام.



وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي؛ مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



وتم فتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر، حتى تم إغلاق باب الترشح، اليوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر.



وستجري انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩.