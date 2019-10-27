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رياضة

أخيرًا .. النني يشارك بشكتاش في فوز على جالطة سراي بالدوري التركي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:10 م
محمد النني رفقة فريق
محمد النني رفقة فريق بشيكتاش - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
فاز فريق بشكتاش الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمد النني على جالاتا سراي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز.

وشارك المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لـ بيشكتاش خلال المباراة، حيث خاض اللقاء كاملًا، من الدقيقة الأولي.

وجاء هدف بيشكتاش الوحيد في الدقيقة 69 من اللقاء عن طريق ناير الذي حول كرة عرضية من إركين برأسه إلى داخل شباك موسليرا.

وارتفع رصيد بشكتاش إلى النقطة 12 ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 12 نقطة في المركز السابع.
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