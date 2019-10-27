أحمد موسى: تركيا كانت الملاذ الأخير لـ زعيم داعش قبل قتله.. شاهد

أكد الإعلامى أحمد موسى، أن الفرقة الأمريكية التي قتلت زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى هى الفرقة نفسها التى قتلت أسامة بن لادن، لافتا إلى أن تركيا كانت ملاذ البغدادى الأخير، وكان ينوى الذهاب إليها.



وأضاف الإعلامى أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أبوبكر البغدادى كان يحاول إرسال أسرته لتركيا ولكنه لم يفلح فى ذلك، وقُتل فى المنطقة التى تقع تحت سيطرة أردوغان".



وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤتمر صحفي، قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي جاء بتنسيق مشترك مع الولايات المتحدة في باريشا في إدلب.