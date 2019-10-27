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تعليم

فتح باب التقدم لاستكمال شغل وظائف التعليم بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:27 م
محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم لاستكمال شغل وظائف التعليم (معلم مساعد رياضيات) بإدارة الفرافرة التعليمية، بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، من خريجي جامعة الأزهر، أو إحدى الجامعات الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات.

وحدد الأزهر مجموعة من الشروط للمتقدمين: أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: التربية أو العلوم بجامعة الأزهر، أو خِرّيجي كلياتِ جامعاتٍ أخرى، تخصُّص (رياضيات).

كما اشترط الأزهر، ألا يزيد سن المتقدم عن (40) عامًا وقت الإعلان، مع اجتياز الاختبارات طبقًا لقانون 156 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وألا يقل التقدير العام للمتقدمين عن (جيد)، وأن يكون التقدم للوظائف قاصرًا على المقيمين بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، ويُرجَع في ذلك إلى بطاقة الرقم القومي قبل الإعلان، ولا يجوز التقدم بطلب للنقل قبل مرور خمس سنوات من تاريخ استلام العمل.

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم لأداء الاختبارات، وأن يكون التقدم على بوابة الأزهر الإلكترونية لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان على النموذج المُعَدّ لذلك، وعلى المتقدم متابعة موعد ومكان الاختبارات على ذات الموقع.

رابط التقديم

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