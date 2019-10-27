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فن

الجمهور يغازلها.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:27 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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سيد احمد
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت ياسمين صبرى على الصورة قائلة " Hello ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمرى - السكر - بحبك

يذكر أن أحدث مشاركات ياسمين صبرى الدرامية مسلسل "حكايتى"، والذى تم عرضه فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم عمر.
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Hello 👋

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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