الجمهور يغازلها.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلقت ياسمين صبرى على الصورة قائلة " Hello ".وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :قمرى - السكر - بحبكيذكر أن أحدث مشاركات ياسمين صبرى الدرامية مسلسل "حكايتى"، والذى تم عرضه فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم عمر.