الجمهور يغازلها.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت ياسمين صبرى على الصورة قائلة " Hello ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمرى - السكر - بحبك
يذكر أن أحدث مشاركات ياسمين صبرى الدرامية مسلسل "حكايتى"، والذى تم عرضه فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم عمر.
وعلقت ياسمين صبرى على الصورة قائلة " Hello ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمرى - السكر - بحبك
يذكر أن أحدث مشاركات ياسمين صبرى الدرامية مسلسل "حكايتى"، والذى تم عرضه فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم عمر.