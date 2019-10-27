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أخبار العالم

قصفتها إيران وزارها ترامب.. معلومات عن قاعدة عين الأسد المثوى الأخير لجثة البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:50 م
قاعدة عين الأسد الجوية
قاعدة عين الأسد الجوية
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أحمد قاسم
كشفت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، أنه تم نقل جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، جوا إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في العراق.

وقالت القناة نقلًا عن مصادرها الخاصة: "جثة البغدادي نقلت إلى عين الأسد لإجراء الفحوصات عليها لتأكيد هويتها بعد أن فجر نفسه وتفتت معظم الجثة".

وتعتبر قاعدة عين الأسد "القادسية سابقًا"، ثاني أكثر القواعد الجوية بالعراق، بعد قاعدة بلد الجوية، وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

وتقع القاعدة في منطقة البغدادي، بمحافظة الأنبار، قرب نهر الفرات بدأ ببنائها عام 1980 وأكتمل عام 1987 بواسطة إئتلاف ضم مجموعة من الشركات اليوغسلافية .

تتسع القاعدة لـ5000 عسكري مع المباني العسكرية اللازمة لإيوائهم مثل الملاجئ، والمخازن المحصنة، وثكنات عسكرية وملاجئ محصنة للطائرات بالإضافة إلى المرافق الخدمية مثل المسابح الأولمبية المفتوحة والمغلقة، وملاعب كرة قدم وسينماو مسجد ومدرسة إبتدائية وثانوية ومكتبة ومستشفى وعيادة طبية.

وخلال فترة الحرب العراقية الإيرانية أوت القاعدة ثلاث أسراب من طائرات الميج- 21 اس و الميج-25 اس، وكبقية القواعد الجوية العراقية تعرضت إلى غارات جوية مكثفة خلال حرب الخليج بإستخدام القنابل الموجهة بالليزر.

أحتلتها القوات الأمريكية عام 2003 وأستخدمتها كقاعدة جوية ومركز رئيسي لنقل القوات والمؤن طوال فترة الوجود الأمريكي في العراق حتى شهر ديسمبر 2011 حين تسلمتها القوات العراقية بصورة نهائية .

بدءًا من نهاية عام 2014 ، كان هناك أكثر من 300 من أفراد الجيش الأميركي في عين الأسد.

دورها الأساسي تدريب القوات العراقية على محاربة داعش، حيث تبعد القاعدة بضع كيلومترات عن ناحية البغدادية التي سيطر عليها داعش في أوائل العام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زار قاعدة عين الأسد بشكل مفاجئ يوم 26 ديسمبر 2018 برفقة زوجته ميلانيا ترامب للاحتفال مع الجنود الأمريكان في القاعدة بعيد الميلاد المجيد. وأعلن البيت الأبيض عن الزيارة بعد مغادرة ترامب بعدة ساعات.


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