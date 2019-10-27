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فن

بعد وصفها بـ قليلة الأدب.. ريهام سعيد ترد على جورج قرداحى بفيديو ساخر | شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:29 م
ريهام سعيد و جورج
ريهام سعيد و جورج قرداحى
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سيد احمد
نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" لـ جورج قرداحى أساء لها فيه، وعلقت ريهام سعيد قائلة " قال إني قليلة الأدب بس أنا خلاص كدة عرفت أنه خرف فعلا عيب".

وكان جورج قرداحي قد صرح بأن ريهام سعيد تستحق الضرب بالحذاء بسبب تصريحها عن مرضى السمنة في إحدى حلقاتها ببرنامج صبايا الخير، والذي أثار جدلا واسعا واعتبره البعض نوعًا من الإهانة لمرضى السمنة.
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