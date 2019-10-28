عملية سطو .. فنان شهير يستعرض لحظة سرقة منزله.. فيديو

تعرض المنتج والفنان الكويتى عبد الله السيف الى سرقة منزله، وذلك من جانب عدد من اللصوص الذي اقتحموا منزله أثناء تواجده فى غرفة النوم.



وقام عبد الله بعرض فيديو يكشف عملية السطو التى تعرض لها من قبل اللصوص، وذلك من خلال كاميرات المراقبة الموضوعة فى منزله والتى صورت كافة التفاصيل.



ولم يكشف عبد الله عن ما إذا كان تم إلقاء القبض عليهم أم لا أو التعرف عليهم وذلك بعد استعراضه الى كافة التفاصيل، حيث دخل اللصوص مكتبه الخاص وبعض الغرف الأخرى.

