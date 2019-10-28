هشام عباس يطرح أغنية الفترة اللي فاتت.. فيديو

طرح الفنان هشام عباس أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "الفترة اللي فاتت"، عبر القناة الرسمية لشركة "مزيكا"، على موقع "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية :"الفتره اللى فاتت فى حياتى كانت عندى مشاكل متلتله .. طول الفتره اللى فاتت فى حياتى كانت الدنيا بايظه ومقفله .. اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك".



"روح اسأل قلبك يدلك مش حتلاقى مشكله .. اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك .. ادينى جتلك اهو لحد عندك كفايه بقى اسئله كفايه اسئله".



"الفترة اللي فاتت" كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومكس وماستر هاني محروس.

