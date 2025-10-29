جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف عقب الانتخابات الرئاسية في الكاميرون

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الكاميرون في 12 أكتوبر الجاري والتقارير الواردة عن الاستخدام المفرط للقوة.



جاء ذلك في بيان اليوم /الأربعاء/، أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، ونشرته الأمم المتحدة.



وذكر البيان أن جوتيريش يأسف للخسائر في الأرواح والإصابات بين المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، ويتقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا. ويدعو إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه الحوادث.



وحث جوتيريش جميع الأطراف السياسية المعنية وأنصارها على ضبط النفس ونبذ العنف والامتناع عن أي خطاب تحريضي أو خطاب كراهية.



وأكد مدى أهمية صون حقوق الإنسان والحريات الأساسية، داعيا السلطات إلى ضمان بيئة آمنة ومستقرة تُصان فيها حقوق جميع المواطنين، وإلى ضمان المحاكمة العادلة لأي شخص يتم اعتقاله.



وشجع الأمين العام على إجراء حوار شامل لمعالجة المظالم والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار، وحل أي نزاعات بالوسائل القانونية والسلمية. وأكد مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم السلام والتنمية المستدامين في الكاميرون.