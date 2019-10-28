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توك شو

أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين 28 -10 -2019

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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توك شو
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين 28-10-2019.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

الأهرام
الرئيس السيسي: مصر تبذل جهودًا كبيرة واسعة النطاق لضبط حدودها ومنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح.

صدى البلد الإنجليزي
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة أبو بكر البغدادي قائد تنظيم داعش الإرهابي.

المصري اليوم
لجنة خبراء لبحث مشاكل مزارعي قصب السكر بالصعيد وتنفيذ خطط النهوض بالمحصول.

اليوم السابع
التموين: استخراج بطاقات تموين جديدة للأسر الأولى بالرعاية.

مصراوي
مصر تتقدم 19 مركزًا فى مؤشر الحصول على الكهرباء.

صدى البلد
إجراءات تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل
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