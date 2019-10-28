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اقتصاد

وزير الإسكان يصل لمدينة شيكاغو الأمريكية للمشاركة في مؤتمر المباني الشاهقة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:04 ص
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
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آمنة عبد العظيم
وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، وذلك للمشاركة في مؤتمر المباني شاهقة الارتفاع، وذلك برفقة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على مكتب الوزير.

وأوضح وزير الإسكان أن المشاركة في المؤتمر العالمي لمجلس المبانى شاهقة الارتفاع، باعتبار جمهورية مصر العربية دولة الشرف، لتكون بداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات: سكني، إداري، تجاري، خدمات، ومنها أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، وتنفذها شركة (cscec) الصينية، وبمشاركة كبرى المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة.
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