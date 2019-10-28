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أخبار البلد

وظائف خالية لشباب جنوب سيناء في السياحة والصناعة والمبيعات | تفاصيل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:03 م
وظائف خالية
وظائف خالية
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صدى البلد
أعلنت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن انطلاق ملتقى توظيفي للشباب والفتيات بمحافظة جنوب سيناء 5 نوفمبر المقبل بالاستاد الرياضي مدينة طور سيناء، وذلك يوم الثلاثاء ٥ نوفمبر 2019 من الساعة ١٠ صباحا حتي ٣ مساء.

وأضافت الصفحة: "الشباب والبنات اللي بيدوروا على فرص حقيقية من توظيف وتدريب ومشروعات، مستنينكم يوم 5 نوفمبر في معرض وملتقى توظيف جنوب سيناء اللي بيتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء ومؤسسة كير للتنمية

من خلال الملتقى هتلاقى فرص في مجالات:

أولاَ التوظيف: فرص عمل بمجالات السياحة والصناعة والمبيعات ومجالات أخرى متنوعة

ثانياَ التدريب: تدريبات عن المهارات الحياتية، مهارات استخدام مايكروسوفت أوفيس ومهارات البرمجة ومهارات ريادة الأعمال

ثالثاَ المشروعات وريادة الأعمال والتمويل

الشروط:

تقدر من خلالها تقابل بعض الجهات اللى عندها دراسات جدوى معتمدة وتديلك الدعم

يفضل من سن 18 وحتى 40 سنة.
ذكور وإناث.
كافة المؤهلات وبدون.
برجاء ملء الاستمارة التالية والقدوم في الميعاد والمكان المحددين مباشرة:

لملء استمارة التقديم للوظائف اضغط هنا

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