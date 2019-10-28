مفاجأة.. خبير أرصاد يكشف موعد زوال إعصار كيار والمناطق المتضررة بالمملكة

* الرطوبة الآن 06:00ص في كل من #القصيم #الحدود_الشمالية.



* درجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في #طريف و #حائل و #الجوف 14 درجة مئوية.



* متوقع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل محسوس بدءًا من يوم الخميس في الوسط والشرق .

.. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/R6vgwAIUIn — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 28, 2019

كشف خبير بالارصاد الجوية والمناخ بجامعة القصيم عن توقعاته للحالة المناخية بالمملكة العربية السعودية والمناطق التي من المحتمل تأثرها بإعصار كيار في بحر العرب والذي تحول الى عاصفة مدارية عاتية من الدرجة الرابعة ليصفه خبراء الأرصاد بـ «المدمر»وقال مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، خبير المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، وفقا لما نشره من تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن أجزاء من المملكة ستشهد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، اعتبارا من يوم الخميس المقبل؛ موضحًا أن إعصار كيار لايزال في الدرجة الرابعة.وأضاف «المسند» أن الرطوبة صباح اليوم في مناطق بالمملكة مثل القصيم والحدود الشمالية، ودرجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في طريف وحائل والجوف 14 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل محسوس بدءا من يوم الخميس في الوسط والشرق.وتابع: لا يزال إعصار كيار في الدرجة 4 (سوبر إعصار)، بسرعة دورانية بلغت 240كم /سا، وسرعة الهبات 296كم/سا، مسبّبًا أمواجا بحرية بارتفاع 14م، ومتوقع أن يبقى في فئته الرابعة حتى يوم الأربعاء، ويواصل زحفه ناحية الشمال الغربي.واعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، توقعات في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين بهبوب رياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير.