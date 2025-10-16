ناصر ماهر يهنئ دونجا بعد إعلان خطوبته

هنأ ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق الزمالك زميله نبيل عماد دونجا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عقب إعلان الأخير خطوبته.

ونشر ناصر ماهر صورة له تجمع بلاعبى فريق الزمالك في حضور مصطفى شلبى لاعب فريق السابق والبنك الاهلى، وعلق عليها: مبروك يا دونجا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على أهمية الفترة المقبلة، وطالبهم بضرورة التركيز في التدريبات، وشرح لهم بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران.