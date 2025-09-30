قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أعمال نبوية كان الرسول يبدأ بها يومه.. احرص عليها
انجراف سفينة شحن هولندية عقب استهدافها بهجوم في خليج عدن
بعد الانخفاض الأخير.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
دعاء بعد صلاة الفجر يقضي حاجتك.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
في الشدة تظهر معادن الرجال.. محمد هاني يوجّه رسالة لـ لاعبي الأهلي
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025
بالقانون .. حظر تداول السلع والمنتجات المتضمنة عبارات تمييزية بالأسواق
زيارة بن زايد للقاهرة.. دفعة جديدة للعلاقات المصرية الإماراتية على المستويين السياسي والاقتصادي
بولندا وألمانيا وفرنسا تدعو الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية
مش مذاكر الأهلي.. وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد خسارة القمة
رياضة

دونجا: الزمالك خارج الخدمة أمام الأهلي وكوكا أوقف مفاتيح لعب القلعة البيضاء

رباب الهواري

أكد تامر عبد الحميد “دونجا” نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يكن في مستواه خلال مباراة القمة أمام الأهلي، وظهر وكأنه “خارج الخدمة” على حد وصفه.

وأوضح دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن كوكا لاعب الأهلي قدم مباراة كبيرة ونجح في إيقاف خوان بيزيرا، الذي كان من المفترض أن يمثل أحد أهم مفاتيح اللعب لدى الزمالك، وهو ما أثر بشكل كبير على أداء الفريق.

وأضاف أن عبد الله السعيد ومعظم لاعبي الزمالك لم يكونوا في مستواهم المعهود، مشيراً إلى أن الهزيمة أمام الأهلي ستكشف العديد من المشكلات داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن أغلب لاعبي الزمالك كانوا يقدمون مستويات جيدة قبل لقاء القمة، لكن الأداء تبدل بشكل لافت بعد المباراة، حتى بدا وكأن الفريق بكامله يمر بحالة غياب جماعي.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن الظروف التي يمر بها النادي حالياً لا تحتمل إجراء تغيير جديد على مستوى القيادة الفنية، مؤكداً أن الاستقرار الفني هو الحل الأمثل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن عودة الزمالك تتطلب عملاً كبيراً على الجانب النفسي والبدني للاعبين، حتى يتمكن الفريق من استعادة توازنه سريعاً في المنافسات المقبلة.

الزمالك الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

