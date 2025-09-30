شريف أشرف: لم أتوقع سيناريو القمة.. واندهشت باحتفال دونجا وعبد المجيد

أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق أنه لم يتوقع سيناريو هزيمة الزمالك في القمة بعد التفوق الكبير في الشوط الأول على النادي الأهلي والتفوق بهدف حسام عبد المجيد.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة هي: " الزمالك افتقد الإصرار على إحراز هدف ثان لتأكيد الفوز بالقمة مبكراً ، وفشل في استغلال تفوقه في الشوط الأول".

وأضاف: " هناك علامات استفهام على احتفال حسام عبد المجيد ودونجا كونه جاء في توقيت مبكر واستفز لاعبي الأهلي الذين استحوذوا على كل أرجاء الملعب في الشوط الثاني".