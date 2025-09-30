قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة
محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة
قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب
غزة الجديدة في صفقة ترامب.. تفاصيل الخطة الشاملة لإنهاء الحرب
مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة
روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الطقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يلطف أجواء القاهرة الكبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شريف أشرف: لم أتوقع سيناريو القمة.. واندهشت باحتفال دونجا وعبد المجيد

يارا أمين

أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق أنه لم يتوقع سيناريو هزيمة الزمالك في القمة بعد التفوق الكبير في الشوط الأول على النادي الأهلي والتفوق بهدف حسام عبد المجيد.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة هي: " الزمالك افتقد الإصرار على إحراز هدف ثان لتأكيد الفوز بالقمة مبكراً ، وفشل في استغلال تفوقه في الشوط الأول".

وأضاف: " هناك علامات استفهام على احتفال حسام عبد المجيد ودونجا كونه جاء في توقيت مبكر واستفز لاعبي الأهلي الذين استحوذوا على كل أرجاء الملعب في الشوط الثاني".

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

فيضانات السودان

ملف سد النهضة يعود للواجهة.. فيضان السودان يفضح أزمة الملء والتشغيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد

أشرف غراب: زيارة بن زايد لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي

جانب من ورشة العمل

من الابتكار إلى الاستثمار .. جامعة بنها الأهلية تنظم ندوة عن تعزيز دور الملكية الفكرية في خدمة الصناعة

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

