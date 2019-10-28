الزمالك يقرر صرف باقي مستحقات لاعبى فريق الكرة

قرر مسؤولو نادي الزمالك،صرف باقى مستحقات لاعبى الفريق الأبيض الخاصة بمقدمات العقود، خلال الأسبوع الجاري بعدما تم صرف جزء من مقدم العقود فى منتصف الشهر الجاري.



وحصل اللاعبون على وعد من رئيس الزمالك بالحصول على باقى مقدمات العقود قبل نهاية الشهر الجارى وتقوم إدارة الكرة بالنادى بإنهاء ذلك الأمر خلال الفترة الحالية.



وفي نفس الوقت يصرف مسؤولو النادي مكافآت التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل.



وكان لاعبو الزمالك حصلوا على نسب متنوعة من المقدم حيث حصل عددا منهم على 11% من نسبة الـ25% المستحقة لهم وحصل عدد آخر على 12.5% كما حصل البعض على 13% وسيتم مساواة الجميع داخل الزمالك خلال الأسبوع الجارى بأن يكون جميع اللاعبين قد حصلوا على باقى الـ25% كاملة.



ويستعد الزمالك للانتظام في معسكر مغلق فى مدينة 6 أكتوبر، يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض خلال فترة التوقف الدورى لمواجهة إنبى التى ستقام عقب نهاية التوقف الحالى.

