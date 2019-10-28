Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يصل قطر.. اعرف السبب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:19 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وصل العاصمة القطرية الدوحة.

تأتي زيارة "ظريف" للمشاركة في اجتماع لجنة الشرق الأوسط لاجتماع ميونخ الأمني، بحسب ما نقلته الوكالة الروسية عن وزارة الخارجية الإيرانية.

ومن المحتمل أن يناقش "ظريف" تطورات الأوضاع مع المسؤولين في قطر، في الوقت الذي هدد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الاثنين، إيران، بزيادة الضغوط الاقتصادية عليها بسبب برنامجها النووي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظريف: المحادثات النووية مع ماكرون كانت مثمرة

بولتون ونتنياهو وأشياء أخرى.. تطورات فارقة على طريق مفاوضات إيران وأمريكا

واشنطن: لا خطط للقاء بين ترامب وروحاني

ترشيحاتنا

بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب

حذرت أمريكا.. أول تعليق من والدة أول رهينة لدى داعش بعد مقتل البغدادي

كرات ثلج كبيرة الحجم.. ظاهرة تضرب السعودية لأول مرة منذ 37 عاما.. شاهد

بسبب لاعب مصري.. أزمة كبيرة في الدوري السعودي .. تفاصيل

قرار جديد من ميتشو بشأن معسكر الزمالك

منخفض جوي وليس إعصارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس فى الأيام القادمة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناولها فورا .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوي

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور