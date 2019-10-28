وزير الخارجية الإيراني يصل قطر.. اعرف السبب

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وصل العاصمة القطرية الدوحة.



تأتي زيارة "ظريف" للمشاركة في اجتماع لجنة الشرق الأوسط لاجتماع ميونخ الأمني، بحسب ما نقلته الوكالة الروسية عن وزارة الخارجية الإيرانية.



ومن المحتمل أن يناقش "ظريف" تطورات الأوضاع مع المسؤولين في قطر، في الوقت الذي هدد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الاثنين، إيران، بزيادة الضغوط الاقتصادية عليها بسبب برنامجها النووي.