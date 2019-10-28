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فن

حلوتك بالأحمر.. منة فضالي تشعل موقع التواصل الاجتماعى بفستان جذاب | شاهد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:32 م
منة فضالى
منة فضالى
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سيد احمد
نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "أنا سعيد لأن أكون أنا قد لا أكون مثاليًا ، لكنني صادقة ومحبة وحقيقية لا أحاول أن أكون ما لست كذلك ولا أحاول إقناع أي أحد ... أنا فقط ♥ ♥ ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

حلوتك بالاحمر - قلبى - مشاء الله
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