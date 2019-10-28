حلوتك بالأحمر.. منة فضالي تشعل موقع التواصل الاجتماعى بفستان جذاب | شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: "أنا سعيد لأن أكون أنا قد لا أكون مثاليًا ، لكنني صادقة ومحبة وحقيقية لا أحاول أن أكون ما لست كذلك ولا أحاول إقناع أي أحد ... أنا فقط ♥ ♥ ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



حلوتك بالاحمر - قلبى - مشاء الله

