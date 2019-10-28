أحمد عادل يستقبل رئيس تحالف ستار العالمي.. والأخير يشيد بأداء مصر للطيران

استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، "جيفري جو"، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي، بمقر الشركة بالقاهرة، جاءت زيارة رئيس التحالف ضمن جولته التي يقوم بها حاليًا إلى عدد من شركات الطيران الأعضاء.





وفي اللقاء أعرب الطيار أحمد عادل، عن سعادته بزيارة رئيس تحالف ستار لمصر، وتبادلا الرؤى حول مستجدات صناعة النقل الجوي حول العالم، ودور الشركة عضوا فعالا في تحالف ستار وممثل له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم استعراض بعض الخطط الحالية والمستقبلية التي تستهدف الشركة تفعيلها في إطار خطة التطوير التي تنتهجها مصر للطيران حاليًا لخدمة عملائها بوجه خاص وعملاء تحالف ستار بوحه عام وخاصة بعد تفعيل دمج شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية وإكسبريس.





وأبدى جيفري جو، رئيس تحالف ستار سعادته بتقدم مصر للطيران الملحوظ في استقطاب العملاء مسافري تحالف ستار علي مصر للطيران في الربع الثاني والثالث من العام الحالي.





كما تناول اللقاء المشروعات الرقمية الجديدة للتحالف ودور مصر للطيران الإيجابي في دعم وتطوير شبكة خطوط الأعضاء بالتحالف وكذلك تأثير مشروعات التطوير التي ستشهدها المطارات المصرية خلال الفترة القادمة علي شركات التحالف.





جدير بالذكر أن تحالف ستار يعد أكبر تحالف لشركات الطيران حول العالم ويضم حاليا ٢٦ شركة طيران من بينهم مصرللطيران التي انضمت اليه في عام ٢٠٠٨ لتصبح العضو الحادي والعشرين في التحالف وتتسع شبكة خطوط أعضائه لأكثر من ١٢٥٠ مطارا في ١٩٥ دولة حول العالم.