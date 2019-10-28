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فن

برومو فيلم Underground 6 يحقق 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:08 م
فيلم الأكشن والدراما
فيلم الأكشن والدراما 6 Underground
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أحمد البهي
تمكن التريلر الدعائي لـفيلم الأكشن والدراما، 6 Underground، والمقرر طرحه خلال شهر ديسمبر المقبل، من تحقيق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب. 

حقق التريلر ما يقرب من مليونين ونصف المشاهدة، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لموقع نتفلكس علي موقع يوتيوب. 

فيلم Underground 6 من بطولة ريان رينولدز، بن هاردي، ميلاني لوران، أدريا أرجونا، ديف فرانكو، كوري هوكينز، شوبهام سرف، سيباستيان روش، مانويل جارسيا رولفو، سيتارا عطائي، جيمس موراي، ليئور راز، هيلين كاردونا، بايمان معادي، بهارا جولستاني، ومن إخراج مايكل باي، وتأليف ريت ريس وبول فيرنيك.

ويدور الفيلم الجديد حول ستة من الأغنياء الذين يدعون موتهم، ويقومون بعمل فريق ليتمكنوا من القبض على المحتالين.

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