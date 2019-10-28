ترامب ينشر صورة "الكلب" الضحية الوحيدة في عملية البغدادي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة الكلب، الذي قتل خلال العملية العسكرية لقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي.



وعلق "ترامب" على الصورة: "لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع الذي شارك في مثل هذه المهمة العسكرية ضد زعيم داعش، أبوبكر البغدادي".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فاجأ الصحفيين خلال مؤتمر في البيت الأبيض للإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، أنه لم يصب في العملية سوى "كلب" لقى مصرعه بعد ذلك.



وقال ترامب: "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية. كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش. أبو بكر البغدادي كان القتيل الأخير".



