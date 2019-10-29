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مرأة

بدون دواء.. طريقة سحرية لعلاج انسداد الأنف في دقيقة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
صدى البلد
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رضوى حسام
بدخول فصل الشتاء تبدأ الأمراض الموسمية في الانتشار، ويعد البرد و الانفلوانزا من أشهر أمراض فصل الشتاء، وكما جرت العادة على الأغلب نصاب بمشكلة أنسداد الأنف كنتيجة للاصابة بأمراض الشتاء، ويصبح الأمر مزعج خاصة إذا كان يعاني منها أحد الأطفال، لذلك أشار موقع "health line" للتدليك ليكن هو الطريقة الأكثر فاعليه في علاج انسداد الأنف على النحو التالي :-


- تدليك منطقة ما بين الحاجبين :- 

قم بتدليك هذه المنطقة بلطف ولكن بشكل مباشر لمدة دقيقة، فهذا التدليك يؤثر على الغشاء المخاطي للأنف حيث أنه يمنع جفاف والتهاب الجيوب الأنفية .

- تدليك الجيوب الأنفية :-

قم بعمل حركات دائرية في منطقة الجيوب الأنفية لمدة من دقيقة لاثنين بواسطة أصابعك الوسطى، فهذه العملية تساعد على فتح الممرات الأنفية، وسيكون الأمر أيسر عليك كثيرًا لراحة أنفك .

-تدليك المنطقة بين الأنف والشفة :-

تدليك منطقة ما بين الشفة العليا والأنف بحركات لطيفة لمدة من 2-3 دقائق، فهذه الخدعة تساعد على إزالة التورم من أنفك.
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