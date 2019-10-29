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توك شو

إيمى سمير غانم عن طفولة دنيا: كانت متشردة وشبه سوكة.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
إيمى سمير وشقيقتها
إيمى سمير وشقيقتها
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حمزة شعيب
حلت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى ضيفتان على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دى إم سى، وروى الشقيقتان كواليس مراحل طفولتهما برفقة والدايهما الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وقالت دنيا: "أنا كنت شقية جدا وأنا صغيرة عكس دلوقتى، لترد إيمى قائلة: "دنيا كانت متشردة هي صغيرة كانت شبه سوكة عكس دلوقتى رقيقة".

وأكدت دنيا أن إيمى كانت هادية جدا فى صغرها، مردفة:"كانت طول الوقت ساكتة دلوقتى إتحولت".
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