تركى آل الشيخ: الأهلي كبير قبلي وبعدي ولا يقف على أحد.. ولا أنتظر الرد

أكد تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية أنه لا ينتظر رد من إدارة النادي الأهلي على تصريحاته في صالح النادي خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال تركى آل الشيخ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا أنتظر إجابة من أحد، أقوم ما يمليه عليا ضميري، احنا بلدين في بلد وشعبين في شعب".



وأضاف تركى آل الشيخ "خيركم بالبادئ بالخير، مش فارق مين يبدأ ومين لا".



وتابع تركى آل الشيخ "الأهلي نادي كبير وعنده امكانيات مادية وبشرية لا يقف على أي شخص أو أي فترة".



واختتم تركى آل الشيخ "الأهلي كيان من 1907 ومن أكثر الاندية فوزًا بالبطولات، الأهلي كبير قبل وبعد واثناء فترة تركى آل الشيخ".

