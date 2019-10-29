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رياضة

حدث ليلا: تركى آل الشيخ يعلن عن علاج محمود الخطيب ودعم النادي الأهلي والاستغناء عن الزمالك.. تفاصيل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:48 ص
المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ والخطيب
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حسام الحارتي
خرج المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا ، ليعلن عن أزمته مع النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وأضاف تركى آل الشيخ في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش"، المذاع عبر فضائية " صدي البلد "، أن سبب اشتعال الأزمة مع مسئولي النادي الأهلي هو الإساءة لوالدته من قبل بعض الجماهير مشيرا إلى اندثر البعض من أجل اشتعال الازمة معلقا :" قلة تسببت في اشتعال الأزمة سواء بالسلب او الايجاب ولم افهم الى الان وانا مسامح".

وأعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن استعداده للتكفل بعلاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي :" لو في يدي شيء اقدمه للخطيب من طبيب او سفر لم اتاخر وليس بصفة الشفقة ولكن من أخ لأخيه "، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل له والعودة إلى أمجاد النادي الأهلي من جديد في أقرب وقت.

وأكد المستشار تركى آل الشيخ انه كان ينوي التوجه إلى زيارة محمود الخطيب من أجل الاطمئنان على حالته الصحية ولكن ما يتعرض له الآن من تنظيم مهرجان الرياض الذي نال شرف الجميع وحظي بتواجد كثير من المصريين هو سبب تأخره عن زيارة رئيس النادي الأهلي.

وفي سياق آخر، تحدث المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تقديم الدعم لـ فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وسداد مستحقاته المالية كما كان يفعل: "لم أدعم أي فريق وأنا الآن أملك فريقا جديدا يحتاج الي دعم، خصوصا وانا لست مسؤولا الآن عن الرياضة في الوطن العربي".

وتابع تركى آل الشيخ: "إذا قمت بالعودة لتدعيم أحد الاندية في مصر سأقوم بتدعيم الفريق الذي أشجعه".
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