Apple تكشف رسميا عن سماعات AirPods Pro.. صور

كشفت شركة أبل الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم رسميًا عن سماعتها اللاسلكية الجديدة AirPods Pro، والتى تأتى مبزة العزل الضوضائى وبعض الميزات الأخرى.



وبحسب موقعها الرسمى يبلغ سعر سماعة AirPods Pro حوالى 250 دولار أمريكى مايعادل 4100 حنيه مصرى، وهو رقم مرتفع قياسًا بسماعات منافسة، وحتى الجيل السابق من السماعة كان أرخص من ذلك بكثير.



جاءت AirPods Pro بتصميم مختلف تمامًا عن النسختين السابقتين منها، حيث جاء الغطاء الخاص بها مستطيلًا على عكس السابق، كما أنها مجهزة للعمل ضد الضوضاء ومقاومة الماء، على عكس الحالية.



ومن المنتظر أن يتم طرح السماعات فى الأسواق فى غضون ساعات، كما يمكنك شرائها من متجر آبل الإلكترونى الرسمى من هنا



https://www.apple.com/airpods-pro/