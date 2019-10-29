فتاة مستهترة تقتل وتصيب حارسي أمن في العاصمة الإندونيسية

قتل حارس أمن وأصيب آخر، نتيجة استهتار طالبة جامعية في إندونيسيا اقتحمت بسيارتها صيدلية في جنوب العاصمة جاكرتا.



وقالت الشرطة وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) على موقعها الإلكتروني، إنه لا يوجد أثر للمخدرات أو الكحول على الفتاة التي تسببت في وقوع حادث السيارة القاتل.



واتهمت السلطات، الفتاة (21 عاما) بالقيادة المتهورة التي تسببت في مقتل حارس الأمن بالصيدلية أثناء عودتها الساعة 30 : 3 صباحا هي وأصدقائها فجرا من ملهى ليلي، عندما فقدت تركيزها عند مفترق الطرق أمام الصيدلية ودهست الحارس (50 عاما) أثناء نومه أمام المنشأة، وأصيب زميله بجروح في رأسه نتيجة الزجاج المتطاير.