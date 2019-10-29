اتحاد جدة يطلب استعارة هدف الزمالك السابق من تركي آل الشيخ

أرسل نادي اتحاد جدة السعودي، طلبًا إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، باستعارة البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب فريقه، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية".



وكان بيدرو إيمانويل هدف الزمالك السابق، قبل التعاقد مع الصربي ميتشو مدرب الأبيض الحالي، خلفًا للسويسري كريستيان جروس.



وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن يأتي ذلك بعد أيام من قرار إدارة الاتحاد بالاستغناء عن التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق بعد سلسلة من الاخفاقات في بطولة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).



وسبق لبيدرو تدريب فريق التعاون، وقدم معه مستوى رائع في الكرة السعودية الموسم الماضي، حيث أنهى مشواره في الدوري في المركز الثالث، وتأهل إلى دوري أبطال آسيا، كما حقق معه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه.



وتولى إيمانويل المهمة الفنية لـ ألميريا الإسباني، بداية من الموسم الحالي، ويحتل حاليًا وصافة ترتيب دوري الدرجة الثانية، ساعيًا لتحقيق هدف تركي آل الشيخ بالوصول لـ الليجا الموسم المقبل.