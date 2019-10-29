Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد جدة يطلب استعارة هدف الزمالك السابق من تركي آل الشيخ

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
Advertisements
إسراء أشرف
أرسل نادي اتحاد جدة السعودي، طلبًا إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، باستعارة البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب فريقه، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية".

وكان بيدرو إيمانويل هدف الزمالك السابق، قبل التعاقد مع الصربي ميتشو مدرب الأبيض الحالي، خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن يأتي ذلك بعد أيام من قرار إدارة الاتحاد بالاستغناء عن التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق بعد سلسلة من الاخفاقات في بطولة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).

وسبق لبيدرو تدريب فريق التعاون، وقدم معه مستوى رائع في الكرة السعودية الموسم الماضي، حيث أنهى مشواره في الدوري في المركز الثالث، وتأهل إلى دوري أبطال آسيا، كما حقق معه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه.

وتولى إيمانويل المهمة الفنية لـ ألميريا الإسباني، بداية من الموسم الحالي، ويحتل حاليًا وصافة ترتيب دوري الدرجة الثانية، ساعيًا لتحقيق هدف تركي آل الشيخ بالوصول لـ الليجا الموسم المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة التاسعة لـ ألميريا الإسباني

تركى ال الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة العاشرة لـ ألميريا الإسباني

تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الـ 12 الميريا في الميركاتو الصيفي

ألميريا يفوز على مالاجا وينفرد بالمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني

تركي آل الشيخ يستعين بالمدير الفني لنادي ألميريا واليوتيوبر المصري لهذا السبب

كيف حول تركي آل الشيخ نادي ألميريا من فريق عادي لمتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني

ترشيحاتنا

فيديوجراف| العروس ببذلة سوداء والعريس بفستان أبيض

أسعار فيرنا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

حدث ليلا: تركى آل الشيخ يعلن عن علاج محمود الخطيب ودعم النادي الأهلي والاستغناء عن الزمالك.. تفاصيل

القبض على مطلق النار في مسجد بفرنسا.. ومفاجأة بهويته

المولد النبوي 2019.. الجفري يوصي بالصلاة على النبي بهذه الصيغة طوال الشهر

بـ الستات استرجلت.. رضوى الشربيني تتصدر تويتر.. ومغردون: لازم تروحي لدكتور نفسي

Advertisements

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

أبو المعاطي زكي يفجر مفاجأة مدوية عن الترتيب لاعتذار مرتضى منصور لـ الخطيب في بيته.. شاهد

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لـ تركي آل شيخ عن الإساءة للخطيب.. مفاجأة مرتضى منصور لرئيس الأهلي

صفحة جديدة مع الخطيب.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل دعم تركى آل شيخ للزمالك

محمد هانى: هذا اللاعب صاحب الفضل فى انضمامي الى الأهلي .. فيديو

حدث ليلا: تركى آل الشيخ يعلن عن علاج محمود الخطيب ودعم النادي الأهلي والاستغناء عن الزمالك.. تفاصيل

أرفض الزج باسمي.. تصريح ناري لـ تركي آل الشيخ عن الإساءة لمحمود الخطيب

اتحاد جدة يطلب استعارة هدف الزمالك السابق من تركي آل الشيخ

ضحكتك منورة رغم الألم والمرض الخبيث.. تعليق مؤثر من سعد سمير بعد إصابة والدته بالسرطان

تعليق مفاجأة .. ليونيل ميسي: رونالدو أفضل لاعب بكل المعايير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو موديل 2020 بأقل من 150 ألف جنيه.. شاهد

أسباب وعلامات إصابة اللحوم بالصفراء وكيفية معرفة السليمة من المريضة

هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور