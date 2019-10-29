Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المعلم الرقمي .. بروتوكول تعاون مشترك بين نوعية عين شمس وشركة نفهم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
ياسمين سامي - كريم ناصر
وقعت الدكتورة أماني حنفي عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس والدكتور محمد أحمد فرج رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ،تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التربية النوعية جامعة عين شمس والمهندس مصطفي فرحات رئيس مجلس إدارة شركة نفهم بعنوان ( المعلم الرقمي ).

ونوهت الدكتورة أماني حنفي إلى أن البروتوكول يهدف إلى تدريب 200 طالب من طلاب وخريجي قسم تكنولوجيا التعليم علي آليات سوق العمل في مجال تكنولوجيا التعليم، و تنظم الكلية محاضرة تعريفية بالبروتوكول بحضور الدكتور أسامة السيد مصطفى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتورة سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملتقى علمي لتكنولوجيا التعليم بتربية نوعية عين شمس

افتتاح ملتقى تكنولوجيا التعليم وقضايا التحول الرقمي في العملية التعليمية بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

صفقة أمريكية جديدة في سلة الزمالك.. تفاصيل

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

بعد أن أثار فيديو راجح التشكيك.. والد شهيد الشهامة يحسم الجدل

شهيد التذكرة.. أجبره الكمسري على القفز من القطار.. وجيرانه: شاب مكافح (تفاصيل كاملة)

الإعدام رميا بالرصاص لرجل قطع رأس رضيعة بموافقة أمها.. صور

بعد فرمان البدرى..مركز متأخر لـ محمد صلاح فى ترتيب قيادة منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج خفيف.. شاهدي مي سليم بإطلالة بسيطة من منزلها

منطقة جذب سياحي.. تفاصيل مشروع تطوير شاطئ الغرام وحمام كليوباترا في مطروح

الحزن في القلب.. هنا الزاهد تتألق على إنستجرام بعد أيام من رحيل طلعت زكريا