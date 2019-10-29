المعلم الرقمي .. بروتوكول تعاون مشترك بين نوعية عين شمس وشركة نفهم

وقعت الدكتورة أماني حنفي عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس والدكتور محمد أحمد فرج رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ،تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التربية النوعية جامعة عين شمس والمهندس مصطفي فرحات رئيس مجلس إدارة شركة نفهم بعنوان ( المعلم الرقمي ).



ونوهت الدكتورة أماني حنفي إلى أن البروتوكول يهدف إلى تدريب 200 طالب من طلاب وخريجي قسم تكنولوجيا التعليم علي آليات سوق العمل في مجال تكنولوجيا التعليم، و تنظم الكلية محاضرة تعريفية بالبروتوكول بحضور الدكتور أسامة السيد مصطفى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتورة سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.