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تعليم

جامعة القاهرة ووكالة الفضاء المصرية يوقعان اتفاقية تعاون

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
وقعت جامعة القاهرة منذ قليل، بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية للمشاركة في وضع برنامج وطني للفضاء، في إطار استراتيجية الجامعة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث والتي تقوم علي ربط البحث العلمي بالواقع المجتمعي، من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة، نيابة عن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، كما وقع الاتفاقية من وكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد عفيفي طه الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عفيفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور أحمد فرج مستشار نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، والدكتور أحمد يوسف مدير مركز التشغيل الفضائي بالوكالة، والدكتور اسامة شلبية مدير مركز علوم الفضاء بالجامعة، والدكتور حسام عبد الفتاح القائم بأعمال عميد كلية الهندسة وأساتذة كلية العلوم.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اوضح أن بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، يهدف إلى تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الجامعة والوكالة لإثراء العملية التعليمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش عمل إنتاجية وكوادر مؤهلة.
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