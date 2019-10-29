Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الشرطة تقبض على عصابة سرقة السيارات بالنزهة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:23 م
التشكيل العصابي
التشكيل العصابي
Advertisements
كتب محمد صبري
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي لصين كونا عصابة لسرقة السيارات بالنزهة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالتهما إلي النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة أن سائقين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بإسلوب " توصيل الاسلاك ".

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة التى امر بها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تم ضبطهما اثناء تواجدهما بمنطقة الشيراتون ـ دائرة القسم حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما مفك وطفاشة .

واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة السيارات باسلوب " توصيل الاسلاك " باستخدام السيارة والادوات المضبوطة بحوزتهما بقصد الاستيلاء على ( بطارية ، كاسيت ، اطار استبن ، كوريك ) من داخل تلك السيارات واقرا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط السيارتين الأولى والثانية باماكن اخفائهما بدائرتى قسمى شرطة " الاميرية ، مصر الجديدة " واقرا بقيامهما بالتخلي عن باقي السيارات عقب الاستيلاء على بعض محتوياتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة سرقة السيارات بالنزهة

حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات فى النزهة 4 أيام

حبس عصابة سرقة السيارات بالنزهة

سقوط عصابة تخصصت في سرقة الحضانات بالنزهة

ترشيحاتنا

تهدم وتمزق .. أمير الكويت يحذر من وسائل التواصل الاجتماعي

العثور على جثة سيدة أعمال مدفونة بالإسمنت داخل ثلاجتها.. صور

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى اصطدام سيارة وقطار بالأقصر

الحريري يقرر الاستقالة من رئاسة الحكومة اللبنانية

السكة الحديد تكشف تفاصيل تصادم قطار بسيارة نصف نقل بالأقصر

والد محمود البنا لـ صدى البلد: فيديو واقعة القتل الذى عرضته المحكمة وجع قلوبنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

تتصدر غلاف Harper's Bazaar .. كيت بلانشيت ترفض تقديم هذه الأدوار

رغم تلقيه 16 رصاصة.. أمريكي يسير 2400م على قدميه بحثا عن مستشفي