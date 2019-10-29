الشرطة تقبض على عصابة سرقة السيارات بالنزهة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي لصين كونا عصابة لسرقة السيارات بالنزهة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالتهما إلي النيابة للتحقيق.



وردت معلومات للرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة أن سائقين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بإسلوب " توصيل الاسلاك ".



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة التى امر بها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تم ضبطهما اثناء تواجدهما بمنطقة الشيراتون ـ دائرة القسم حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما مفك وطفاشة .



واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة السيارات باسلوب " توصيل الاسلاك " باستخدام السيارة والادوات المضبوطة بحوزتهما بقصد الاستيلاء على ( بطارية ، كاسيت ، اطار استبن ، كوريك ) من داخل تلك السيارات واقرا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.



تم بإرشادهما ضبط السيارتين الأولى والثانية باماكن اخفائهما بدائرتى قسمى شرطة " الاميرية ، مصر الجديدة " واقرا بقيامهما بالتخلي عن باقي السيارات عقب الاستيلاء على بعض محتوياتها.