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رياضة

رسميا.. إبراهيموفيتش يعلن عودته للدوري الإسباني

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:19 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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إسراء أشرف
أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، عودته للدوري الإسباني مجددًا، خلال الفترة المقبلة.

ونشر إبراهيموفيتش مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" معلقًا فيه: "أهلًا إسبانيا.. أنا عائد"، دون الكشف عن النادي.

وارتبط اسم إبرا في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، عبر بوابة إي سي ميلان أو نابولي.

وخاض إبراهيموفيتش 31 مباراة بقميص لوس أنجلوس جالاكسي خلال هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 31 هدفًا وصنع 8 آخرون.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس بنهاية ديسمبر المقبل، حيث سيكون وقتها لاعبًا حرًا ويحق له الرحيل إلى أي نادٍ آخر.

وكان إبرا سبق له اللعب في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، وكبار أندية الدوري الإيطالي يوفنتوس وإي سي ميلان وإنتر ميلان، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى صفوف لوس أنجلوس جالاكسي.
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