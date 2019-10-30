حكم صلاة المرأة وجزء من ساعدها مكشوف تلقى الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" ما حكم ظهور ساعد المرأة عندما تكون أكمام الملابس ضيقة".





أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز لأنها من عورة المرأة في الصلاة، وتظهر فقط الوجه والكفين.





وورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " إذا نوت السيدة الصلاة، وكانت لا تلبس شرابًا، وكان فستانها بعد الركبة بقليل، فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة؟





أجابت الدار في فتوى لها، أنه لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ساقها؛ لأن ساق المرأة من العورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسدٌ للصلاة ومانعٌ من صحتها.





حكم صلاة المرأة الحامل وهي جالسة

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لا يستطيع القيام فى الصلاة والنزول للركوع والسجود رخص له الشرع ان يصلى جالسًا، لقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.



