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أخبار البلد

نقدر حكمة الإمام الأكبر.. وزير خارجية ألمانيا فى رحاب الجامع الأزهر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:48 م
وزير خارجية ألمانيا
وزير خارجية ألمانيا يزور الجامع الأزهر
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محمد شحتة
زار وزير خارجية ألمانيا "هايكو ماس" والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء، الجامع الأزهر، وقام الوفد الألماني بجولة في رحاب الجامع العتيق،
كان في استقبال الوفد الأمانى الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري.

ورحب الدكتور عبد المنعم فؤاد ب هايكو ماس"، موضحا أن الأنشطة التي تتضمنها الأروقة العلمية؛ تقدم ما يحقق مفاهيم السلامِ والوسطيّةِ، التي يتطلعُ إليها العالَمُ المُعاصِرُ.

من جهته، أعرب وزير خارجية ألمانيا عن تقديره للأزهر الشريف، وجهود إمامه الأكبر الحكيمة في ترسيخ قيم الأخوة والسلام العالمي، مشيدا بالطراز المعماري العريق للجامع الأزهر الذي يبعث برسائل لزواره وقاصديه.
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