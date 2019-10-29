بعد استقالة الحريري.. اجتماع لـ رؤساء وزراء لبنان السابقين في منزل السنيورة

ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن اجتماعا لرؤساء وزراء سابقين للبنان يعقد في الوقت الحالي، وذلك عقب استقالة سعد الحريري من منصبه.



وقالت إن الاجتماع الذي يعقد في منزل فؤاد السنيورة ويضم نجيب ميقاتي وتمام سلام سيصدر عنه بيان عقب الانتهاء منه.



وكان الحريري أعلن أنه يضع استقالته بين يدي الرئيس اللبناني ميشال عون، والشعب اللبناني.



كما قال على تويتر إنه في طريقه إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتسليم الاستقالة رسميا.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الرئاسة اللبنانية ستصدر بيانا بعد قليل بشأن الاستقالة.







