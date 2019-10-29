أول قرار من المتظاهرين في لبنان بعد استقالة سعد الحريري

ذكرت قناة سكاي نيوز عدة قرارات للمتظاهرين في الحراك اللبناني عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.



وقال المحتجون إنهم سيوقفون الإضراب وقطع الطرق، لكنهم لن يتركوا الشوارع والساحات.



وأضافت أن عشرات الآلاف من المحتجين توافدوا على ساحة النور بمدينة طرابلس شمال لبنان.



وتابعت أن هناك توترا في شوارع بيروت في ظل رفض عدد كبير من أنصار الحريري استقالته، الذي دعا أنصاره إلى عدم اتخاذ أي تحرك بالشوارع والتعاون مع الجيش لتسهيل تنقل الناس.



وكان الحريري قد أعلن أنه يضع استقالته بين يدي الرئيس اللبناني ميشال عون، والشعب اللبناني.



كما قال على تويتر إنه في طريقه إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتسليم الاستقالة رسميا.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الرئاسة اللبنانية ستصدر بيانا بعد قليل بشأن الاستقالة.



